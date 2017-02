POL-FR: Freiburg-Stühlinger/ Breisacher Straße/ Hohenzollernstraße: Polizei sucht Zeugen nach Unfall zwischen Straßenbahn und Pkw

Freiburg (ots) - Am 02.02.2017, gegen 21.14 Uhr bog eine 66jährige Frau mit ihrem weißen Audi A4 von der Hohenzollernstraße nach rechts in die Breisacher Straße ab. Dort kollidierte sie mit einer in die gleiche Richtung fahrende und die Breisacher Straße querende Straßenbahn der Linie 5. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Verkehrspolizei Freiburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, allem voran im Zusammenhang mit der Ampelschaltung, sich unter der Rufnummer: 0761 882 3100 zu melden.

ah/ff

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell