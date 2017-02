POL-FR: Freiburg-Landwasser: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung durch Farbangriff

Freiburg (ots) - In der Nacht von Donnerstag, den 26.01.2017 auf Freitag, den 27.01.2017 bewarfen bislang unbekannte Täter die Fassade einer Bank in der Krozinger Straße in Freiburg-Weingarten. Der oder die unbekannten Täter nutzten hierzu vermutlich sechs mit rosa Farbe befüllte Behältnisse. Es entstand erheblicher Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können sich unter Tel: 0761-8825777 zu melden.

