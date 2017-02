POL-FR: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf der B 31 bei Löffingen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, gegen 17.20 Uhr, befährt ein 56jähriger Mann die B 31 Höhe Löffingen in Richtung Donaueschingen. Hier verliert der Fahrzeuglenker ohne erkennbare Ursache die Kontrolle über seinen Pkw, gerät nach links in den Gegenverkehr und kollidiert mit einem dort entgegenkommenden Mercedes. Der Verursacher wurde bei der Kollision aus dem Fahrzeug geschleudert und war nach derzeitigem Kenntnisstand nicht angeschnallt. Er verstarb noch an der Unfallörtlichkeit. Die Mercedes-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwerer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zeugen zum Unfallhergang werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Freiburg (0761/882-3100) zu melden.

FLZ/JL

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell