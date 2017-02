POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Polizei sucht Geschädigte und Zeugen nach Verkehrsdelikt

Freiburg (ots) - Am 02.02.2017, gegen 13:45 Uhr, wurde vermutlich eine ältere Dame, im Alter zwischen 70 und 80 Jahren, von einem blauen Auto touchiert. Der Vorfall soll sich am Friedrich-Ebert-Platz ereignet haben. Dies berichtete eine Zeugin, welche den Vorgang beobachten konnte und nun der Polizei meldete. Eine weitere bislang unbekannte Zeugin soll darüber hinaus das Kennzeichen des Fahrzeugs notiert und der älteren Dame zugesteckt haben. Ob die ältere Dame bei dem Vorfall verletzt wurde, ist nicht bekannt. Dies begab sich nach dem Vorfall weiter in Richtung der Uni-Klinik Freiburg. Der Fahrer soll zwischen 50 und 60 Jahre alt sein. Die Verkehrspolizei Freiburg bittet die unter Umständen verletzte Frau aber auch die weitere Zeugin, sich unter der Rufnummer: 0761 882 3100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell