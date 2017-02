POL-FR: Breisach - Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - Breisach - Sachschaden in Höhe von mindestens 14.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am 1. Februar 2017, kurz nach 13 Uhr, bei Breisach ereignete. Ein Fahrzeug, das von der Straße Zum Kaiserstuhl kommend an der Einmündung nach rechts in die L 104 einbiegen wollte, übersah einen auf der Vorfahrtsstraße fahrenden Kleinwagen und es kam zum Zusammenstoß. Die drei Fahrzeuginsassen der beiden Fahrzeuge wurden durch den Unfall verletzt und mussten in die Klinik verbracht werden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell