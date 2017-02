POL-FR: Breisach - Verkehrskontrollen

Freiburg (ots) - Breisach - Am 1. Februar 2017 wurde bei einer Verkehrskontrolle am Grenzübergang in Breisach gegen 16:45 Uhr ein Pkw angehalten und dessen Fahrer überprüft. Da bei ihm Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest veranlasst, der 0,58 Promille anzeigte. Bei dem französischen Fahrzeugführer wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Ein weiterer französischer Fahrzeugführer zeigte um 18:45 Uhr starke Anzeichen auf den Konsum von Drogen, weshalb ein entsprechender Test durchgeführt wurde, der positiv ausfiel. Der Mann räumte ein, am Vorabend Marihuana konsumiert zu haben. Bei ihm wurde eine Blutentnahme erhoben. Beiden Verkehrsteilnehmern wurde die Weiterfahrt untersagt und sie werden angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell