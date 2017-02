POL-FR: Lkrs. Emmendingen/Riegel: Wohnungseinbruch in der Üsenbergstraße / Weisweil: Einbruch in Einfamilienhaus

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - ( 2 Meldung) -

Riegel: Wohnungseinbruch in der Üsenbergstraße

Am Mittwoch (01.02.2017) drangen bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 14:00-19:45 Uhr über die Terrassentür in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Täter durchwühlten sämtliche Schränke und Behältnisse und entwendeten wertvollen Schmuck. Anwohner, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, mögen sich mit dem Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, in Verbindung setzen.

Weisweil: Einbruch in Einfamilienhaus

Am Mittwochmorgen (01.02.2017) gegen 04:30 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Breitestraße ein und entwendeten mehrere Gegenstände. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnte, möge dies dem Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, mitteilen.

