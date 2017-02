POL-FR: Laufenburg. Autofahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Freiburg (ots) - Bei einem Auffahrunfall am Mittwochmorgen bei Laufenburg wurde eine 20 Jahre alte Autofahrerin verletzt. Sie fuhr gegen 07.25 Uhr von der Autobahnausfahrt Laufenburg in Richtung L 151a. An der Einmündung musste sie mit ihrem VW Polo verkehrsbedingt anhalten, der nachfolgende Fahrer eines VW Caddy erkannte dies zu spät und fuhr auf den Polo auf. Die verletzte Autofahrerin kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus, ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. An den beiden Pkws ist ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell