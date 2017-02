POL-FR: Schopfheim-Enkenstein: Gewässerverunreinigung durch Öl

Freiburg (ots) - Schopfheim-Enkenstein: Gewässerverunreinigung durch Öl

Am Mittwochabend kam es im "Gresgener Bach" in Enkenstein zu einer Gewässerverunreinigung. Unbekannte Täter leiteten vermutlich Heizöl/Diesel in den "Gresger Bach" ein, wodurch das Wasser verunreinigt wurde und das Heizöl bzw. Diesel im gesamten Ort zu riechen war. Bei der Überprüfung wurde im Bereich der Fritz-Reimold-Straße in Langenau bei der "Kleinen Wiese" deutlicher Heizöl-/Dieselgeruch festgestellt. Auf dem daneben befindlichen ehemaligen Gewerbekanal konnten auf der Oberfläche entsprechende kleinere Schlieren erkannt werden. Trotz intensiver Absuche zusammen mit den Freiwilligen Feuerwehren Schopfheim, Enkenstein und Langenau, die mit sechs Fahrzeugen und 30 Mann im Einsatz waren, konnte nicht festgestellt werden, wo und wie das Öl in den Bach gelangte. Durch die Freiwillige Feuerwehr Langenau wurde eine Ölsperre errichtet. Die Ortsvorsteherin von Enkenstein und das Landratsamt Lörrach wurden verständigt. Es wurden vor Ort mehrere Wasserproben entnommen und Ermittlungen wegen Gewässerverunreinigung eingeleitet. Hinweise auf mögliche Verursacher nimmt die Polizei unter 07622/666980 entgegen.

de/jk

