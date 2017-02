POL-FR: Lörrach: Streit auf Parkplatz eskaliert - Beteiligte gehen aufeinander los

Freiburg (ots) - Lörrach: Streit auf Parkplatz eskaliert - Beteiligte gehen aufeinander los

Eskaliert ist ein Streit unter Parkplatzbenutzern am Mittwochnachmittag in Lörrach. Um 15.15 Uhr steuerten zwei Autos gleichzeitig direkt nebeneinander liegende Parkplätze auf dem Kaufland-Parkplatz an. Eine Frau fuhr als Erste vorwärts auf den freien Platz und stieg aus. Das andere Auto kam rückwärts herangefahren, worauf die Frau gegen dessen Heckscheibe schlug. Der Fahrer stieg aus und es folgte ein Wortgefecht. In dieses mischte sich auch der Beifahrer der Frau ein und wurde dabei angeblich von seinem Kontrahenten geschlagen. Des Weiteren behauptete die Frau, dass ihr Gegner gegen die Tür ihres Autos gefahren sei und sie selbst am Bein verletzt wurde. Die Versionen der Beteiligten wichen voneinander ab, weshalb die Polizei Zeugen sucht (Kontakt: Polizeirevier Lörrach, 07621/176-500).

de

