POL-FR: Seefelden/ Betberg - Pkw kollidiert mit Baum - Fahrer schwer verletzt

Freiburg (ots) - Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Seefelden und Betberg, auf der Betberger Straße kollidierte am Donnerstagmorgen, 02. Februar gegen 08.30 Uhr ein 28-jähriger Pkw-Lenker mit einem Baum. Nicht angepasste Geschwindigkeit und plötzlich auftretende Eisglätte führten offensichtlich dazu, dass der Fahrzeuglenker in einer leichten Kurve die Kontrolle über seinen Pkw verloren hatte. Der Rettungsdienst des DRK versorgte den Verunfallten Mann umgehend. Der 28-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr bestand allerdings nicht. Da jedoch auch nicht auszuschließen war, dass sich ein weiterer Mitfahrer möglicherweise unter dem Unfallfahrzeug befand, wurde durch die Feuerwehr Buggingen-Heitersheim, die mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort war, der Pkw mittels Hydraulischem Rettungsgerät angehoben. Danach stand fest - der 28-Jährige Mann war demnach alleine unterwegs. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

