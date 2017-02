POL-FR: Küssaberg-Kadelburg. Von der Straße abgedrängt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Bei einem Ausweichmanöver hat am Mittwochabend ein 35 Jahre alter Autofahrer sein Fahrzeug beschädigt. Er fuhr gegen 19 Uhr über die Pritsche von Lauchringen in Richtung Kadelburg. In einer Linkskurve kam ihm ein schwarzer VW Golf soweit auf seiner Seite entgegen, dass er nach rechts ausweichen musste um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Bei dem Ausweichmanöver kam der BMW von der Straße ab, es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Waldshut (Tel. 07751 83160) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell