POL-FR: Stühlingen. Gegen Baum gefahren - Autofahrerin schwer verletzt

Freiburg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 12.55 Uhr wurde auf Höhe der Schlossbergsiedlung eine 52 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt. Sie fuhr mit ihrem Renault Clio von Stühlingen in Richtung Bonndorf, als sie aus unbekannter Ursache nach links von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Danach schleuderte das Fahrzeug nach rechts und blieb neben der Straße stehen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, die Schadenshöhe dürfte bei 3000 Euro liegen. Nach notärztlicher Erstversorgung kam die verletzte Autofahrerin mit dem Rettungsdienst ins Hegau-Klinikum Singen. Auch die Feuerwehren aus Stühlingen und Grimmelshofen waren mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort. Die Straße musste während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell