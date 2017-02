POL-FR: Lkrs. Emmendingen: Polizei sucht Zeugen nach Unfall auf dem Schwammweg - eine Person schwer verletzt - Unfallbeteiligter flüchtet

Freiburg (ots) - Am 01.02.2017, gegen 09:15 Uhr, kam es auf dem "Schwammweg", einer Verbindungsstraße zwischen Emmendingen und Teningen, zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 17-jähriger Rennradfahrer schwer verletzt wurde und der Unfallbeteiligte flüchtete. Der Fahrradfahrer befuhr den "Schwammweg" mit seinem schwarzen Rennrad (Rahmenfarbe schwarz, Vorderrad blau, Hinterrad grün) von Teningen nach Emmendingen. Hier bemerkte er, dass sich von hinten ein Auto näherte. Der Fahrer/ die Fahrerin des silberfarbenen Pkw versuchte vermutlich den Rennradfahrer zu überholen und berührte hierbei mit dem Außenspiegel den Lenker des Fahrradfahrers. Dieser kann aufgrund der Berührung zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Der Fahrzeuglenker entfernte sich nach dem Unfall, ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen und hatte den Fahrradfahrer in seiner hilflosen Lage belassen. Eine Ersthelferin verständigte den Rettungsdienst, welcher neben einem Notarzt und der Polizei rasch am Unfallort eintraf. Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall machen können, sich unter der Rufnummer: 0761 882 3100 zu melden.

