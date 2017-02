POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen. Diebstahl von Handtasche - Dieb hebt noch am Tatort Geld ab

Freiburg (ots) - Am Mittwochmittag wurde einer 68 Jahre alten Frau, die im E-Center beim Einkaufen war, aus der am Einkaufswagen hängenden Handtasche die Geldbörse gestohlen. Neben Bargeld in dreistelliger Höhe befand sich auch noch eine Bankcard darin. Mit der Bankcard wurde gegen 12.20 Uhr zweimal Geld abgehoben. Die Geschädigte hatte neben der Geldkarte auch die PIN aufbewahrt, sie war zwar etwas entfremdet aufgeschrieben, allerdings konnte der Dieb die richtige Kombination daraus herleiten. Die Polizei bittet Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder die um 12.20 Uhr eine Person am Geldautomaten gesehen haben, sich beim Polizeiposten in Tiengen (Tel. 07741 8316-0) zu melden.

