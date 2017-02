POL-FR: Gündenhausen: Drei Personen bei Unfall leicht verletzt - Sachschaden von etwa 11000 Euro

Freiburg (ots) - Am Dienstagabend wurden in Gündenhausen bei einem Unfall drei Personen leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden von etwa 11000 Euro. Ein 19-jähriger Mann befuhr mit seinem Mazda die Straße "Auf der Gänsmatt" und wollte nach rechts auf die Straße "Gündenhausen" abbiegen. Hierbei beachtete er einen dort in Richtung Schopfheim-Mitte fahrenden Audi nicht und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurden im Audi drei Personen leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell