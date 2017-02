POL-FR: Lörrach. Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Freiburg (ots) - Lörrach. Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Mittwochmorgen gegen 06.45 Uhr wurde in der Tumringer Straße ein 54 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein 85 Jahre alter Mann befuhr mit seinem Renault die Tumringer Straße in Richtung Berliner Platz. Der Fußgänger, der aus Sicht des Autofahrers die Straße von rechts nach links überqueren wollte, wurde von dem Pkw erfasst und nach vorne abgeworfen. Der Fußgänger erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, er kam nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell