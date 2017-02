POL-FR: Herbolzheim: Einbruch in der Schlesierstraße / Sexau: Schwelbrand im Sägespäne-Silo

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - ( 2 Meldungen) -

Herbolzheim: Einbruch in der Schlesierstraße

Am Dienstag (31.01.17), zwischen 07.30 Uhr und 13.00 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Schlesierstraße ein. Nachdem sie eine Terrassentüre aufgehebelt hatten, durchsuchten sie das Objekt nach möglichem Diebesgut. Anwohner, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, mögen sich mit dem Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, in Verbindung setzen.

Sexau: Schwelbrand im Sägespäne-Silo

Am Dienstagmorgen (31.01.2017), gegen 09.15 Uhr, wurde die Feuerwehr von Sexau und Emmendingen zu einem Schwelbrand in einem Sägespäne-Silo in den Vordersexauer Weg gerufen. Aus bislang unbekannte Ursache war der Schwelbrand entstanden; die Maßnahmen zur Löschung des Brandherdes gestalteten sich vor Ort als aufwändig und kompliziert. Die Wehren von Sexau und Emmendingen waren mit insgesamt 45 Mann unter der Leitung von Kreisbrandmeister Berger im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell