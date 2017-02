POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut. Gefährliches Fahren am Fußgängerüberweg - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Die Polizei sucht Zeugen für einen Verkehrsverstoß, der sich am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr auf dem Fußgängerüberweg auf der Brückenstraße in Richtung Innenstadt begannen wurde. Eine Frau, die mit Kinderwagen und zwei weiteren Kindern von der Brücke in Richtung Innenstadt ging, hatte den Fahrstreifen in Richtung Bad Säckingen überquert und wollte nun den aus Richtung Bad Säckingen kommenden Fahrstreifen ebenfalls überqueren. Ein dunkler Kombi, der dort die Rampe hochfuhr ließ die Fußgänger nicht über den Zebrastreifen, sondern fuhr knapp vor ihnen vorbei, wobei er noch stark nach rechts ausweichen musste. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich etliche Passanten in diesem Bereich. Die Polizei sucht Zeugen für diesen Vorfall, diese werden gebeten sich beim Polizeirevier (Tel. 07751 83160) zu melden.

