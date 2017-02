POL-FR: Grafenhausen. Autofahrer unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots) - Die Polizei hielt am Dienstagabend in der Rothauser Straße einen VW zu einer Verkehrskontrolle an. Bei dem 21 Jahre alten Fahrer wurden Symptome für Drogenkonsum festgestellt, er gab an, vor der Fahrt einen Joint geraucht zu haben. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, dem Betroffenen wurde untersagt, in den nächsten 24 Stunden ein Kraftfahrzeug zu führen.

