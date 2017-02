POL-FR: Laufenburg. Unfallflucht im Laufenpark - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Montag wurde ein in der Nähe des Gourmetgrills geparkter schwarzer Peugeot angefahren. Die Besitzerin hatte ihr Fahrzeug dort kurz nach 08.00 Uhr abgestellt, am Abend fand sie ihr Fahrzeug mit frischen Unfallschäden vor. Ein anderes Fahrzeug hatte beim Rangieren den rechten Kotflügel und die Beifahrertür beschädigt, die Schadenshöhe liegt bei ca. 1000 Euro. Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Laufenburg (Tel. 07763 92880) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell