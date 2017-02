POL-FR: Freiburg-Landwasser: Zeugenaufruf nach gefährlichem Fahrmanöver

Freiburg (ots) - Wie der Polizei am Dienstag, 31.01.2017 mitgeteilt wurde, kam es bereits am Montag, 30.01.2017, gegen 19:50 Uhr zu folgendem Vorfall.

Eine 74-jährige Fußgängerin befand sich auf dem Zebrastreifen in der Auwaldstraße, auf Höhe des "Roten Ottos", als sich ihr ein weißer Pkw der Marke Audi mit dem Teilkennzeichen RA-?? mit erhöhter Geschwindigkeit näherte. Um nicht von dem Auto erfasst zu werden, beschleunigte sie ihren Gang und konnte sich durch einen Sprung an den Fahrbahnrand retten, bevor das Auto mit ungeminderter Geschwindigkeit an ihr vorbeifuhr.

Zwei bislang unbekannte Kinder bemerkten den Vorfall und sprachen die Geschädigte an. Da keine Personalien oder Telefonnummer ausgetauscht wurden, sucht der Polizeiposten Weststadt nun die Kinder, welche folgendermaßen beschrieben wurden:

Beide Kinder wurden auf ca. zehn Jahre geschätzt, hatten dunkle Haare, dunkle Augen, dunkleren Teint, beide sprachen gut Deutsch und waren ca.1,30 und 1,50 Meter groß.

Der Polizeiposten Weststadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht neben den Kindern auch Zeugen des Vorfalls und bittet diese sich unter der Telefonnummer 0761 897878-0 oder rund um die Uhr beim Polizeirevier Freiburg-Nord unter 0761 882-4221 zu melden.

