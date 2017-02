POL-FR: Lörrach. Trunkenheit im Verkehr

Freiburg (ots) - Lörrach. Trunkenheit im Verkehr

Eine Polizeistreife kontrollierte am Mittwoch gegen 02.25 Uhr in der Teichstraße einen BMW. Beim Aussteigen fiel der Fahrer durch einen unsicheren Stand auf, außerdem roch er stark nach Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht, das Messgerät zeigte einen Wert über 1,1 Promille an. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der 23 Jahre alte Autofahrer musste seinen Führerschein abgeben.

