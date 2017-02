POL-FR: Weil-Friedlingen. Autofahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots) - Weil-Friedlingen. Autofahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Montagnachmittag kam es in der Alten Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 37 Jahre alter Autofahrer leicht verletzt wurde. Er fuhr gegen 14.30 Uhr mit seinem Jaguar vom Kreisverkehr in Richtung Süden, als eine 71 Jahre alte Frau vom Aldi-Parkplatz auf die Alte Straße einfuhr, ohne auf den dort fahrenden Pkw zu achten. Bei dem Zusammenstoß drehte sich der Honda und kam an einem Zaun zum Stehen. Der Honda musste abgeschleppt werden, insgesamt dürfte ein Schaden von ca. 7000 Euro entstanden sein.

