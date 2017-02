POL-FR: Rheinfelden: Abgängige junge Frau aufgegriffen - Widerstand bei Ingewahrsamnahme

Freiburg (ots) - Rheinfelden: Abgängige junge Frau aufgegriffen - Widerstand bei Ingewahrsamnahme

Am Dienstagabend teilte eine Bürgerin der Polizei mit, dass man auf der Friedrichstraße eine total durchgefrorene, junge Frau aufgegriffen habe und diese in einer nahegelegenen Gaststätte aufwärmt. Als eine Streife an der genannten Örtlichkeit eintraf und die junge Frau ansprach und kontrollieren wollte, war sie total unkooperativ. Sie machte keinerlei Angabe zu ihren Personalien und verweigerte die Herausgabe ihres Ausweises. Daher sollte die Frau nach ihrem Ausweis durchsucht werden, worauf sie sich losriss und aus der Gaststätte rannte. Sie konnte jedoch von den Beamten eingeholt und festgehalten werden. Darauf wurde der Frau der Gewahrsam erklärt. Als sie zum Streifenwagen geführt wurde, rastete die 20-Jährige total aus. Im Streifenwagen ging sie auf die eingesetzten Beamten los. Sie schrie, spuckte und kratzte und leistete Widerstand. Es musste Verstärkung angefordert, um die Tobende zu überwältigen und sie ins Krankenhaus bringen zu können. Währenddessen wurde bekannt, dass die 20-jährige Frau aus dem Landkreis Bad Säckingen stammt, psychisch angeschlagen ist und als vermisst gemeldet war.

de/jk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell