POL-FR: Hochschwarzwald, Titisee-Neustasdt, OT Neustadt, Raubdelikt

Freiburg (ots) - Bereits am 28.01.17, gegen 05.00 Uhr, wurde der Polizei von einem 22-jährigen Geschädigten über Notruf mitgeteilt, dass er an der Ecke Stalter-/Rudenberger Straße von zwei Männern, die er als Schwarzafrikaner beschrieb, mit einem unbekannten Gegenstand niedergeschlagen und beraubt worden war. Bei dem Raubgut handelt es sich um eine Geldbörse mit Ausweispapieren, EC-Karte und 20 Euro Bargeld. Der junge Mann, der zur Tatzeit stark alkoholisiert war, konnte zu den beiden Tätern keine weiteren Angaben machen. Es war ihm lediglich in Erinnerung dass beide ungefähr gleich groß waren. Bei der Erstversorgung durch das DRK wurde festgestellt, dass die ca. 4 cm breite Platzwunde an der Stirn des 22-Jährigen schon ca. 30 Minuten alt war. Möglicherweise war der junge Mann zuvor einige Zeit bewusstlos. Er wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik verbracht. Eine eingeleitete Fahndung im Stadtgebiet verlief ergebnislos. Zeugen die zur Aufklärung der Tat beitragen können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel.: 07651 9336-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell