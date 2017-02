POL-FR: Pizzabotin in Freiburg überfallen / Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Bereich: Stadtkreis Freiburg

Freiburg

Eine 22-jährige Pizza-Ausfahrerin wurde am 31.01.2017, gg. 20:45 Uhr, in Freiburg, in der Straße Oberau, von 2 Tätern überfallen.

Die Täter bedrohten die Geschädigte vermutlich mit einer Schusswaffe und forderten die Herausgabe von Bargeld. Sie flüchteten mit einer geringen Beute zu Fuß in Richtung Stadtmitte.

Kurz nach der Tat fuhr ein schwarzer Transporter an der Tatörtlichkeit vorbei. Der oder die Insassen kommen als wichtige Zeugen in Frage.

Täterbeschreibungen: 1. männlich, ca. 170 cm groß, schlank, schwarze(r) Kapuzenjacke/ -pulli ("Hoddy"). Person war mit einem grauen Tuch maskiert. 2. männlich, einen halben Kopf größer als 1. Täter, schwarze(r) Kapuzenjacke /-pulli, war maskiert mit einem dunklen Tuch.

Zeugen und Personen die Hinweise zu den Tätern oder dem oben genannten Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Freiburg, Tel. 0761/882-5777, in Verbindung zu setzen.

