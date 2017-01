POL-FR: Bötzingen - Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Bötzingen - Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es bereits am 29. Januar 2017, gegen 12:20 Uhr, in Bötzingen. Ein Pkw-Fahrer befuhr die Gottenheimer Straße von der Ortsmitte kommend in Richtung Bahnhof-/Pilsenstraße. Am Fußgängerüberweg erfasste er einen Fußgänger auf Höhe des Fahrbahnteilers. Dieser wurde von der linken Fahrzeugfront erfasst, seitlich weggeschleudert und erlitt hierdurch Verletzungen am ganzen Körper. Zeugen, insbesondere zwei Ersthelfer, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bötzingen unter der Rufnummer 07663 6053-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell