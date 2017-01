POL-FR: Müllheim - Einbrecher verursachen hohen Sachschaden - Zeugen gesucht !!!

Freiburg (ots) - In ein Gebäude brachial eingebrochen, die Räumlichkeiten verwüstet und die Inneneinrichtung mutwillig zerstört. Dieses Bild bietete sich den Eigentümern eines Gebäudes im Schafstein in Müllheim. Unbekannte hatten vermutlich in der Nacht von Sonntag, 29. Januar, auf Montag, 30. Januar mit einem Stein eine Fensterscheibe eingeworfen und ein Musik-Mischpult der Marke Yamaha sowie zwei Handleuchten und einen Dreifachverlängerungsstecker entwendet. Im Gebäude der Organisation wurden Kabelverbindungen an Computern mutwillig abgeschnitten, ein Monitor zerstört, Broschüren umhergeworfen sowie Toiletten verunstaltet und unter Wasser gesetzt. Da der oder die Täter anscheinend immer noch nicht genug hatten, wurden drei Feuerlöscher über die Inneneinrichtung entleert und Möbelstücke in Brand gesetzt. Glücklicherweise erlosch das Feuer selbständig und konnte so nicht noch größeren Schaden anrichten. Der oder die Täter verursachten insgesamt einen Sachschaden von schätzungsweise 8.000 Euro. Die Polizei in Müllheim, bittet um Mithilfe und nimmt jeden noch so unbedeutend erscheinenden Hinweis in dieser Sache, unter Tel. 07631-17880, entgegen.

RM/ DH

