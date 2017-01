POL-FR: Fischingen: Einbruch in Wohnhaus zur Tageszeit - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots) - Fischingen: Einbruch in Wohnhaus zur Tageszeit - Polizei bittet um Hinweise

Am Montag kam es in Fischingen zu einem Einbruch. Tatort war ein Wohnhaus in der Neumattenstraße, in das der Täter nach Aufhebeln eines Fensters eindrang. Die Bewohner waren nicht zu Hause, so dass der Täter Zeit hatte und alles durchwühlte. Hierbei fand er Bargeld und nahm es mit. Weitere Wertsachen blieben unangetastet. Als die Bewohner am späten Nachmittag heim kamen, stellten sie den Einbruch fest und alarmierten die Polizei. Die schickte einen Spurensicherungsexperten zum Tatort. Die Tat wurde zwischen 8 Uhr und 17.15 Uhr verübt. Wem in dieser Zeit in Fischingen bzw. in der Neumattenstraße Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, wird gebeten, dies der Polizei mitzuteilen (Kontakt: Polizeirevier Weil am Rhein, 07621-97970).

