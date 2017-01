POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unfall auf der Markgrafenstraße - hoher Sachschaden

Freiburg (ots) - Grenzach-Wyhlen: Unfall auf der Markgrafenstraße - hoher Sachschaden

Am Montagabend befuhr eine Frau mit ihrem Toyota Corolla die Markgrafenstraße (B34) von Wyhlen in Richtung Basel. Eine Frau befuhr mit ihrem Porsche Boxter die Straße "Im Gleusen" in Richtung Norden und wollte nach links in die Markgrafenstraße abbiegen. Dabei übersah sie den von rechts kommenden Toyota und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand, allerding gab es mit über 15000 Euro hohen Sachschaden.

de/jk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell