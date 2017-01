POL-FR: Schönau: Vandalismus in der Toilettenanlage in der Gentnerstraße

Freiburg (ots) - Schönau: Vandalismus in der Toilettenanlage in der Gentnerstraße

Am Montagnachmittag, zwischen 13 Uhr und 19 Uhr, rissen mehrere noch unbekannte Personen in der öffentlichen Toilettenanlage in der Gentnerstraße ein Waschbecken heraus. Der dadurch entstandene Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro. Eine Zeugin beobachtete mehrere Jugendliche beim Verlassen der Tatörtlichkeit. Der Polizeiposten Oberes Wiesental ermittelt wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise (07673/88900).

