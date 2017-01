POL-FR: Schopfheim: Unfallflucht im Kreisverkehr Blasi-/Hauptstraße - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots) - Schopfheim: Unfallflucht im Kreisverkehr Blasi-/Hauptstraße - Polizei bittet um Hinweise

Am Montagabend, gegen 18.25 Uhr, befuhr eine Frau mit ihrem Renault Megane die Blasistraße in Richtung Hausen und näherte sich dem Kreisverkehr Blasi-/Hauptstraße. Aus diesem kam ein Auto mit hoher Geschwindigkeit herausgefahren und geriet auf die Fahrspur des Renaults. Es kam zu einem Streifvorgang mit Sachschaden. Der Unfallverursacher fuhr weiter und flüchtete. Da zum Unfallzeitpunkt hinter dem Renault mehrere Fahrzeuge fuhren, hofft die Polizei auf mögliche Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Schopfheim entgegen (07622/666980).

