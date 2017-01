POL-FR: Weil am Rhein: Motorrollerfahrer verunglückt auf Kreuzung

Freiburg (ots) - Weil am Rhein: Motorrollerfahrer verunglückt auf Kreuzung

Am späten Montagnachmittag verunglückte in Weil am Rhein ein junger Motorrollerfahrer aus dem Elsass. Der 20-Jährige befuhr um 17.40 Uhr die Hinterdorfstraße und kollidierte auf der Kreuzung Oberbaselweg mit einem Auto. Dessen Fahrer hatte zuvor an der Haltelinie angehalten und übersah beim Losfahren den bevorrechtigten Rollerfahrer. Der kam zu Fall und verletzte sich, so dass ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus bringen musste. An den Fahrzeugen entstand etwa 4000 Euro Sachschaden. Der Autofahrer wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.

de

