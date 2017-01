POL-FR: Bötzingen - Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - Bötzingen - Am 30. Januar 2017 befuhr ein Pkw-Fahrer gegen 07:20 Uhr in Bötzingen die Sieglestraße und wollte an der Kreuzung rechts in die Hauptstraße einbiegen. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit bei Eisglätte rutschte das Fahrzeug trotz Bremsung auf die Hauptstraße, wo es mit einem vorbeifahrenden Pkw kollidierte, abgewiesen wurde und schlussendlich gegen einen Baum neben der Fahrbahn stieß. Verletzt wurde niemand; an den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

