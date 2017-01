POL-FR: March - Einbruchsversuch gescheitert

Freiburg (ots) - March - Am Montagmittag wurde in der Zeit zwischen 12:15 Uhr und 13:15 Uhr versucht, die Hauseingangstüre eines Reihenhauses in der Dorfstraße in March-Hugstetten aufzuhebeln. Durch einen Zeugen konnte eine männliche Person beobachtet werden, die sich an der Türe zu schaffen machte. Dieser Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 65 bis 70 Jahre, graue nackenlange Haare, bekleidet mit dunklem Hut, blauer Weste, kariertem Hemd und dunkler Hose. Zeugen, denen der beschriebene Mann ebenfalls auffiel oder die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten March unter der Rufnummer 07665 93429-3 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell