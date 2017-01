POL-FR: Lkrs. Emmendingen: Waldkirch B294 - Überladener Langholztransporter

Freiburg (ots) - Landkreis Emmendingen

Gemarkung Waldkirch, B 294

Trotz regelmäßiger Überwachungsmaßnahmen durch die Verkehrspolizei Freiburg, gibt es nach wie vor unbelehrbare Transporteure und Fahrzeugführer.

So musste am Spätnachmittag des 25.01.2017 ein Langholztransport eines in der Region ansässigen Fuhrunternehmens zum wiederholten Male mit einem deutlich überladenen Gespann beanstandet werden. Bei der Verwiegung des mit Fichtenstämmen beladenen Spezialfahrzeuges konnte festgestellt werden, dass das zulässige Gesamtzuggewicht von 40000 kg mit 65700 kg um 25700 kg bzw. 64 Prozent überschritten war.

Aufgrund der deutlichen Überladung musste die Weiterfahrt untersagt werden.

Dem Fahrzeug-Führer droht ein empfindliches Bußgeld in Höhe von 425,- Euro

Da die Überladung für den erfahrenen Fahrzeug-Führer augenscheinlich erkennbar gewesen sein musste, wird im vorliegenden Fall von einer vorsätzlichen Begehungsweise ausgegangen. Für die zustä

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell