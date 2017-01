POL-FR: March - Trunkenheit im Straßenverkehr

Freiburg (ots) - March - In den frühen Morgenstunden des 29. Januar 2017 wurde in der Landstraße in March-Hugstetten ein Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 26-Jährigen konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden, weshalb um kurz nach ein Uhr ein Test durchgeführt wurde. Dieser erbrachte einen Messwert von 1,12 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden in Verwahrung genommen und der Mann gelangt zur Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell