POL-FR: Gottenheim - Versuchter Einbruch

Freiburg (ots) - Gottenheim - Am 28. Januar 2017 wurde in der Zeit zwischen 17 Uhr und 19 Uhr versucht, die Terrassentüre einer Erdgeschosswohnung in der Waldstraße in Gottenheim einzuschlagen. Der Einbruchsversuch scheiterte; es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 1.500.- EUR.

