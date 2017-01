POL-FR: Bötzingen - Verkehrskontrolle

Freiburg (ots) - Bötzingen - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei einem Pkw-Fahrer in der Bergstraße in Bötzingen am 29. Januar 2017, um 09:39 Uhr, deutlicher Atemalkohol festgestellt werden. Eine Überprüfung erbrachte einen Wert von 0,52 Promille, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt und er zum Polizeirevier Breisach verbracht wurde. Ein erneuter Test um 10:28 Uhr ergab einen höheren Wert, was darauf schließen lässt, dass das Trinkende noch nicht lange zurücklag. Der polnische Staatsbürger wird angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell