POL-FR: Breisach - Gefährdung des Straßenverkehrs

Freiburg (ots) - Breisach - Am 29. Januar 2017 meldete ein Verkehrsteilnehmer gegen 16:15 Uhr dem Polizeirevier Breisach, dass ein vor ihm fahrender Pkw Mercedes auf der B 31 zwischen dem Rimsinger Ei und Breisach gefährdend überholte und nun dauerhaft den nachfolgenden Verkehr ausbremsen würde. Die Beamten fahndeten nach dem Fahrzeug und konnten es schließlich in der Fritz-Roth-Straße in Breisach feststellen, anhalten und kontrollieren. Wie die Ermittlungen ergaben, hat der 31-jährige Pkw-Fahrer den Anrufer bereits im Rimsinger Ei überholt. Im Anschluss ist er dicht auf ein vorausfahrendes Fahrzeuggespann aufgefahren und überholte dieses auf der Sperrfläche ausgangs des Verkehrsknotens. Unmittelbar darauf leitete er grundlos eine Vollbremsung ein; ein Auffahrunfall konnte dank der Aufmerksamkeit der nachfolgenden Verkehrsteilnehmer verhindert werden. Auf seiner Fahrt nach Breisach verringerte der Mercedesfahrer seine Geschwindigkeit immer wieder auf etwa 40 km/h, was den Zeugen schließlich dazu veranlasste, die Polizei über den Sachverhalt zu informieren. Der Mann wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell