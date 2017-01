POL-FR: Bad Krozingen - 80-Jähriger fährt unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots) - Am 28. Januar, um kurz nach 19.00 Uhr fiel einem Verkehrsteilnehmer in der Thermenallee in Bad Krozingen ein Kleinwagen mit unsicherer Fahrweise auf. Am Steuer des Peugeot 206 saß ein 80-jähriger Mann, welcher in Schlangenlinien fuhr und seinen Wagen bei Kurven nahezu vollständig abbremste. Eine Polizeistreife, welche sich derzeit in Bad Krozingen befunden hatte, konnte den Fahrer noch in der Thermenallee stoppen und einer Überprüfung unterziehen. Wie sich zeigte, steuerte der Mann seinen Wagen mit über 1,0 Promille. Die Polizei in Müllheim bittet weitere Zeugen des Vorfalls, welche möglicherweise direkt hinter dem Fahrzeug gefahren waren, sich unter Tel. 07631-17880, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell