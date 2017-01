POL-FR: Lörrach: Streit um freien Parkplatz eskaliert - Autofahrer übt Selbstjustiz aus

Freiburg (ots) - Lörrach: Streit um freien Parkplatz eskaliert - Autofahrer übt Selbstjustiz aus

Bei einem "Kampf" um einen freien Parkplatz am Samstagnachmittag in Lörrach übte ein Autofahrer Selbstjustiz aus. Nach den polizeilichen Erkenntnissen war um 14.40 Uhr ein Pärchen auf dem oberen Parkdeck des Hieber-Parkhauses auf Parkplatzsuche. Als man eine Lücke sah, stieg die Frau aus und "reservierte" den Platz, in dem sie sich vor ihn stellte. Dies missfiel einem Audi-Fahrer, der die Frau angeblich mit der Stoßstange wegdrückte und ihr auf den Fuß gefahren sein soll. Mittlerweile kam der Begleiter der Frau hinzu und sprach den Audi-Fahrer an, der keine Reaktion zeigte. Das Pärchen ging danach zum Einkaufen. Als es später zum Auto zurückkam, waren die Seitenspiegel eingeklappt, die Scheibenwischer hochgeklappt, die Windschutzscheibe bespuckt und der Lack verkratzt. Es ist zu vermuten, dass der Audi-Fahrer damit zu tun hat. Die Polizei sucht Personen, die zur Tatzeit auf dem Parkdeck waren und etwas gesehen haben, das zur Aufklärung der Tat beitragen kann (Kontakt: Polizeirevier Lörrach, 07621-176-500).

