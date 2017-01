POL-FR: Lörrach: Autofahrer bringt Rollerfahrer zu Fall und begeht Unfallflucht

Freiburg (ots) - Lörrach: Autofahrer bringt Rollerfahrer zu Fall und begeht Unfallflucht

Am Sonntag verursachte ein Autofahrer einen Verkehrsunfall mit Personenschaden und beging Unfallflucht. Der Mercedes-Fahrer bog kurz vor 12 Uhr von der Wallbrunnstraße in den Hünerbergweg ab und nahm einem entgegenkommenden Rollerfahrer den Vorrang. Der kam zu Fall und verletzte sich. Der Mercedes-Fahrer kümmerte sich nicht um den Gestürzten und beging Unfallflucht. Der 23-jährige Zweiradfahrer erlitt leichtere Verletzungen und begab sich zur Behandlung ins Krankenhaus. Am Roller entstand etwa 500 Euro Schaden. Zeugen sahen einen schwarzen bzw. dunklen Mercedes, vermutlich E-Klasse und französischem Kennzeichen, davonfahren. Im Auto saßen zwei Personen. Wer Hinweise zu dem Mercedes und zu dessen Insassen geben kann wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen (07621-176500).

