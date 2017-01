POL-FR: Kandern-Wollbach: Eindringling überrascht und festgehalten - Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher fest

Freiburg (ots) - Kandern-Wollbach: Eindringling überrascht und festgehalten - Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher fest

Ein weiterer Erfolg in der Bekämpfung der Einbruchskriminalität gelang der Polizei über das vergangene Wochenende in Kandern-Wollbach. Sie nahm zwei mutmaßliche Einbrecher vorläufig fest und erhielt dabei tatkräftige Hilfe von Betreibern einer Gaststätte. Die wurden am frühen Freitagabend auf einen Fremden aufmerksam, der sich durch die Gaststätte zu den Wohnräumen geschlichen hatte und offenbar nicht Gutes im Schilde führte. Die Zeugen handelten couragiert, hielten den Eindringling fest und alarmierten die Polizei. Die nahm neben dem Festgehaltenen noch einen weiteren Mann fest. Der saß in einem Auto, das am Hintereingang der Gaststätte stand und offenbar als Fluchtfahrzeug diente. Im Auto wurden verschiedene Werkzeuge entdeckt und sichergestellt. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 39-jährigen Franzosen und einen 33-Jährigen aus dem Kosovo. Derzeit wird geprüft, ob die beiden Männer etwas mit den Einbrüchen im hiesigen Raum zu tun haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell