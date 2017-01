POL-FR: Weil am Rhein: Privates Schießübungen auf Balkon - Polizei durchsucht Wohnung und stellt Waffenbox sicher

Freiburg (ots) - Weil am Rhein: Privates Schießübungen auf Balkon - Polizei durchsucht Wohnung und stellt Waffenbox sicher

Am Sonntagnachmittag wurde der Polizei mitgeteilt, dass vom Balkon eines Wohnhauses in der Gustave-Fecht Straße geschossen wird. Die Wohnung wurde aufgesucht und durchsucht, nachdem die anwesenden Personen überprüft und befragt worden waren. In einem Bettkasten entdeckten die Beamten eine Waffenbox, in der sich eine Luftdruckwaffe sowie Munition befanden. Nach Sachlage führten die vier Personen vom Balkon aus Schießübungen durch und schossen abwechselnd auf einen Gelben Sack. Besitzer der Waffenbox war ein 27-jähriger Schweizer, in dessen Auto ein Teleskopschlagstock gefunden wurde. Der Schlagstock und die Waffenbox wurden sichergestellt und gegen alle vier Personen Ermittlungsverfahrenen in Gang gesetzt.

