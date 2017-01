POL-FR: Freiburg-Altstadt: Handtaschendiebstahl in Kirche

Freiburg (ots) - Ein dreister Diebstahl ereignete am 29.01.2017, während eines Gottesdienstes in einer Kirche in der Freiburger Altstadt. Eine bislang unbekannte Frau im Alter zwischen 40-50 Jahre (gepflegtes Äußeres, Kamelhaarmantel, dunkle Umhängetasche) bettelte zunächst, während des laufenden Gottesdienstes, bei mehreren Kirchenbesuchern. Im weiteren Verlauf nahm Sie hinter einer 88-jährigen Dame Platz und entwendete die Tasche der Dame. Diese hatte die Frau neben sich auf der Sitzfläche stehen. Bei dem Diebstahl wurde ein Bargeldbetrag im dreistelligen Bereich entwendet. Die Geschädigte erstattete Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell