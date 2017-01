POL-FR: Kandern: Fuchs löst Auffahrunfall aus - mehrere Fahrzeuge beteiligt, 12000 Euro Schaden

Freiburg (ots) - Kandern: Fuchs löst Auffahrunfall aus - mehrere Fahrzeuge beteiligt, 12000 Euro Schaden

Wegen eines über die Straße rennenden Fuchses kam es am Sonntagabend in Kandern zu einem folgenschweren Auffahrunfall. Kurz nach 18.30 Uhr fuhren mehrere Autos hintereinander von Riedlingen in Richtung Kandern. Kurz vor der Ortseinfahrt rannte ein Fuchs über die Straße, worauf die Fahrer der ersten drei Autos abbremsten. Die vierte im Bunde, eine 25-jährige Frau, nahm die abbremsenden Autos zu spät wahr. In der Folge fuhr sie mit hoher Wucht auf einen Renault auf und schob ihn auf einen BMW. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, jedoch wurden zwei Autos stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden betrug etwa 12000 Euro. Nicht zu Schaden kam Meister "Reineke", der sofort das Weite suchte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell