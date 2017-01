POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldkirch. Einbruch in Gaststätte

Freiburg (ots) - In der Nacht zum Sonntag wurde in eine Gaststätte in Waldkirch eingebrochen. An der Eingangstür, an einer Tür zum Küchenbereich und an einem Fenster im Untergeschoss waren Hebelspuren feststellbar. Vermutlich wurde der Täter gestört, es wurde nichts gestohlen. Übernachtungsgäste des Hotelbetriebs, die gegen 02.45 Uhr heimkehrten, trafen einen mit einem Kapuzenpulli bekleideten jungen Mann an, bei dem es sich um den Einbrecher gehandelt haben könnte. Gestohlen wurde nichts, es blieb bei den Schäden an Fenster und Türen.

