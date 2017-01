POL-FR: Jestetten. Autofahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Freiburg (ots) - Am Samstagmittag kam es gegen 12.25 Uhr auf der Landstraße in Richtung Wangental zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 21 Jahre alte Fahrer eines BMW Mini verletzt wurde. Der Autofahrer kam von Jestetten und bog dann nach rechts in Richtung Wangental ab. In einer langgezogenen Linkskurve kam das Fahrzeug vermutlich infolge zu hoher Geschwindigkeit auf das Bankett, geriet ins Schleudern und prallte schließlich gegen ein Holzgeländer und mehrere Bäume. Ein Balken des Zauns durchbohrte die Windschutzscheibe, zum Glück wurde der Fahrer nicht getroffen. Der Rettungsdienst brachte den mittelschwer verletzten Autofahrer ins Spital Schaffhausen. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden, die Schadenshöhe dürfte bei ca. 8000 Euro liegen.

